Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 14:17

'60'lık Barbie bebek' Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Aydan Şener tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla tatil pozlarını paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı. Aydan Şener'in bikinili pozlarına '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı. İşte Aydan Şener'in bikinili pozları...