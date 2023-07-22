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Haberler Galeri '60'lık Barbie bebek' Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 14:17

'60'lık Barbie bebek' Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Aydan Şener tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! Son olarak hayranlarıyla tatil pozlarını paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı. Aydan Şener'in bikinili pozlarına '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı. İşte Aydan Şener'in bikinili pozları...

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. Tatil pozlarıyla ilgi odağı olan Aydan Şener sosyal medyayı salladı.

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

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’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

60 yaşındaki Aydan Şener için zaman adeta tersine akıyor.

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yıllara meydan okuyor.

’60’lık Barbie bebek’ Aydan Şener bikinili pozu ile yaktı geçti! Yeşilçam’ın güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu!

Son olarak hayranlarıyla tatil pozlarını paylaşan Aydan Şener övgüleri topladı. İşte Aydan Şener'in bikinili pozları...

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