HaberlerGaleri63 yaşındaki Perihan Savaş kumsal pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....
Giriş Tarihi: 01.05.2021 06:36Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 06:52
63 yaşındaki Perihan Savaş kumsal pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....
Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş şu sıralar Maldivler'de stres atıyor. Perihan Savaş İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından Maldivler tatilden kareler paylaşan 63 yaşındaki usa sanatçı Perihan Savaş güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Perihan Savaş son olarak torunlarıyla oyun oynarken çekilen fotoğrafını "4 yıl önce 4 yıl sonra kuzularımla şükürler olsun" notuyla paylaştı. Perihan Savaş'ın kumsal pozuna düzgün fiziği damga vurdu. İşte Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş'ın Maldivler tatilinden pozları...