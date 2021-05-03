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Haberler Galeri 63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....
Giriş Tarihi: 01.05.2021 06:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 08:45

63 yaşındaki pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

dizisinde karakterine hayat veren şu sıralar 'de stres atıyor. Perihan Savaş 'ten olan kızı ve torunlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından Maldivler tatilden kareler paylaşan 63 yaşındaki usa sanatçı Perihan Savaş güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Perihan Savaş son olarak torunlarıyla oyun oynarken çekilen fotoğrafını "4 yıl önce 4 yıl sonra kuzularımla şükürler olsun" notuyla paylaştı. Perihan Savaş'ın kumsal pozuna düzgün fiziği damga vurdu. İşte 'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş'ın ...

63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

dizisinde karakterine hayat veren şu sıralar 'de stres atıyor.

63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

'ten olan kızı ve torunlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

Sosyal medya hesabından tatilden kareler paylaşan 63 yaşındaki usa sanatçı güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

İşte 'un 'sı 'ın tatilinden pozları...

63 yaşındaki Perihan Savaş Maldivler pozu ile sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor....

son olarak torunlarıyla oyun oynarken çekilen fotoğrafını "4 yıl önce 4 yıl sonra kuzularımla şükürler olsun" notuyla paylaştı.

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