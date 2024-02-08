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Haberler Galeri 67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e sevgilisi Gülseren Ceylan'dan sevimli hediye!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:06

67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e sevgilisi Gülseren Ceylan'dan sevimli hediye!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye geldi. Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

Geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in isteğini genç sevgilisi Gülseren Ceylan yerine getirdi.

67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

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67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye geldi.

67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtti.

67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

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