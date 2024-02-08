67 yaşına giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sevimli hediye!

Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:06
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye geldi. Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtti. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...