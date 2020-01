6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

Önceki gün merkezi Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi, sanat dünyasını da derinden sarstı. Elazığ'a yardım edebilmek için seferber olan ünlü isimler arasında Yusuf Güney ve Demet Akalın da vardı. Sanat dünyası, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere ulaşmak için kolları sıvadı. Yusuf Güney, hemen Elazığ'a gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Şarkıcı, dükkanları gezip battaniye, mont, ayakkabı satın aldı. Demet Akalın ise Üsküdar Belediyesi'nin bölgeye gidecek olan TIR'ına mont ve bot yardımında bulundu. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi.