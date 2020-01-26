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  • 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

6.8 büyüklüğündeki depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki sonrası kolları sıvadı...

Önceki gün merkezi 'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetinde meydana gelen sonrası bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. 'yi yasa boğan , sanat dünyasını da derinden sarstı. Elazığ'a edebilmek için seferber olan ünlü isimler arasında ve da vardı. Sanat dünyası, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere ulaşmak için kolları sıvadı. Yusuf Güney, hemen Elazığ'a gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Şarkıcı, dükkanları gezip battaniye, mont, ayakkabı satın aldı. Demet Akalın ise 'nin bölgeye gidecek olan TIR'ına mont ve bot yardımında bulundu. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 10:43
6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

Önceki gün merkezi 'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetinde meydana gelen sonrası bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. 'yi yasa boğan , sanat dünyasını da derinden sarstı. Elazığ'a edebilmek için seferber olan ünlü isimler arasında ve da vardı. Sanat dünyası, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere ulaşmak için kolları sıvadı. Yusuf Güney, hemen Elazığ'a gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Şarkıcı, dükkanları gezip battaniye, mont, ayakkabı satın aldı. Demet Akalın ise 'nin bölgeye gidecek olan TIR'ına mont ve bot yardımında bulundu. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

MONT, BOT VE BATTANİYE ALDI

Sanat dünyası, 'daki 6.8 büyüklüğündeki sonrası depremzedelere ulaşmak için kolları sıvadı.

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6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

, hemen 'a gitti ve çalışmalarına katıldı. Şarkıcı, dükkanları gezip battaniye, mont, ayakkabı satın aldı.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

ise 'nin bölgeye gidecek olan TIR'ına mont ve bot yardımında bulundu.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Depremin ardından festivaller, etkinlikler ve konserler iptal edildi. Kanallar, eğlence programlarını yayından kaldırdı. Dizi ve programlar yarıda kesilip canlı yayınla 'daki bölgelere bağlanıldı. Sanatçılar da haberleri an be an takip edip depremzedelere destek mesajları yayınladı ve üzüntülerini dile getirdi.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

DUALARIMIZ SİZİNLE

Ünlü isimlerin sosyal medyadan yayınladıkları destek mesajları şöyle:

MUSTAFA SANDAL: Yürekler burkuldu. Dualarım için. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sanat dünyasını derinden sarstı! Ünlü isimler Elazığ’daki deprem sonrası kolları sıvadı...

HÜLYA KOÇYİĞİT: Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Geçmiş olsun.

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