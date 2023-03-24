Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
09:49
7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! "Evlilik işi sarktı"
Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi amıştı. 7 aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuştu.