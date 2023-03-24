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Haberler Galeri 7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! "Evlilik işi sarktı"
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:49

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! "Evlilik işi sarktı"

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi amıştı. 7 aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuştu.

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! Evlilik işi sarktı

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! Evlilik işi sarktı

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

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7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! Evlilik işi sarktı

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Funda Eryiğit, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuştu.

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! Evlilik işi sarktı

Yönetmen Berkun Oya ile geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, Zorlu PSM'de gerçekleşen 'Küheylan' oyun galasına katıldı.

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlilik planları yapıyordu! Evlilik işi sarktı

Ünlü oyuncu, "Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti birçok şey. Hamilelik çok güzel gidiyor. 28'inci haftadayım. Cinsiyeti ve ismi bize kalsın. Onları boş verin şimdilik" diyerek güldü.

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