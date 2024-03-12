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Haberler Galeri 70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:38

70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını çok şaşırttı. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...

70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı.

70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

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70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

70 kilo veren 49 yaşındaki şarkıcı Güllü günden güne eriyor! “Güllü bunu nasıl yaptın?”

İşte Güllü'nün son hali...

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