70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

Kocasından kalan toprakları koruyan Hünkar ile oğlu Demir'in de hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur'dur. Dizinin ilk bölümünde; Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. atv 20.00