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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

Giriş Tarihi: 13.09.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 10:52
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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

Atv'nin yeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' bugün başlıyor. 1970'li yılların Adana'sında geçen ve anasız-babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yapan Züleyha'nın aşkını anlatan dizinin konusu şöyle: Birbirlerini çok seven Yılmaz ile Züleyha'nın hayatı, bir gecede kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur.

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

Kocasından kalan toprakları koruyan Hünkar ile oğlu Demir'in de hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur'dur. Dizinin ilk bölümünde; Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. atv 20.00

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

KİM, KİMDİR...
- Hünkar Yaman (Vahide Perçin): Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yamanınannesi. Tek dileği soylarının sürmesi.

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

- Demir Yaman (Murat Ünalmış): Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen bir adam. Ama topraklarını miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur.

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

- Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş): Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir.

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

- Züleyha (Hilal Altınbilek): Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın hayali Yılmaz'la evlenmek.Ama bir gün üvey abisi, onun hayatını mahvedecek bir adım atar.

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA' 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi
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