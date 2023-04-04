Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
09:58
72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!
Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu şimdilerde ise aşkı buldu. Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Oyuncu Esin Gündoğdu, aşkını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti.