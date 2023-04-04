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Haberler Galeri 72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:58

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu şimdilerde ise aşkı buldu. Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Oyuncu Esin Gündoğdu, aşkını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

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72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu şimdilerde ise aşkı buldu.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu aşkı buldu! Paylaştığı fotoğraflar ile ilan etti!

Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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