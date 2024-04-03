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Haberler Galeri 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses "Evleniyorum" demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:58

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses "Evleniyorum" demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım...

Geçtiğimiz haftalarda oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'ten son olarak evlilik müjdesi gelmişti.... İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurmuştu... "Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu merak edilmişti ama işin aslı başka çıktı. İbrahim Tatlıses son olarak yaptığı paylaşım ile gerçeği açıkladı...

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses Evleniyorum demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses’ten yeni paylaşım...

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken paylaşım. Evlilik haberini sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses'ten yeni bir açıklama geldi.

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses Evleniyorum demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses’ten yeni paylaşım...

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurmuştu...

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72 yaşındaki İbrahim Tatlıses Evleniyorum demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses’ten yeni paylaşım...

"Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Ama gelin görün ki işin aslı başka çıktı....

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses Evleniyorum demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses’ten yeni paylaşım...

İbrahim Tatlıses son olarak yaptığı paylaşım ile gerçeği açıkladı...

İmparator lakaplı sanatçı 1 Nisan şakası yaptığını söyleyerek ev aldığını duyurdu. "İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?" diyen Tatlıses, evliliğe açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses Evleniyorum demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses’ten yeni paylaşım...

"TORUNLARI YAŞINDAKİ KIZLARA BAKMASINLAR"

'İbo Show'da dans performanslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrar evlenmek istediği yönündeki açıklamaları hatırlatılınca, "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilir. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış" şeklinde konuşmuştu.

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