72 yaşındaki İbrahim Tatlıses "Evleniyorum" demişti dediğini yaptı! İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:58
Geçtiğimiz haftalarda oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'ten son olarak evlilik müjdesi gelmişti.... İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurmuştu... "Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu merak edilmişti ama işin aslı başka çıktı. İbrahim Tatlıses son olarak yaptığı paylaşım ile gerçeği açıkladı...