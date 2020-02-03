73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Ödülleri bu yıl 73'üncü kez yapıldı. 73. BAFTA Ödülleri Londra'daki Royal Albert Hall'de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Renkli görüntülere sahne olan BAFTA Ödülleri gecesine 79 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino'nun yaşadığı talihsiz olay damga vururken, ödülleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan Prens William'ın eşi Kate Middleton ise güzelliğiyle göz kamaştırdı. Kate Middleton, 73. Bafta Ödülleri gecesi için tercih ettiği elbise ile gündem oldu. Hollywood yıldızlarından adeta rol çalan Kate Middleton'ın ne giyeceği haftalar öncesinden merak konusuydu. Sonunda Düşes Kate Middleton kırmızı halıda göründü ve o anı bekleyenlerin merakları da giderilmiş oldu. Kate Middleton, tam 8 yıl önce bir yurt dışı gezisinde giydiği Alexander McQueen imzalı giysiyi giymişti. İlk bakışta bunun, Düşes'in aynı kıyafeti tekrar tekrar giyme anlayışının bir yansıması olduğu sanıldı: Oysa gerçek bambaşkaydı... İşte 73. BAFTA Ödülleri törenindeki kırmızı halı şıklığı...