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  • 73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

73. sahiplerini buldu! gecesinde yıldızlarından rol çaldı!

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen bu yıl 73'üncü kez yapıldı. Londra'daki Royal Albert Hall'de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Renkli görüntülere sahne olan Ödülleri gecesine 79 yaşındaki yıldızı 'nun yaşadığı talihsiz olay damga vururken, ödülleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan 'ın eşi ise güzelliğiyle göz kamaştırdı. Kate Middleton, 73. Bafta Ödülleri gecesi için tercih ettiği elbise ile gündem oldu. Hollywood yıldızlarından adeta rol çalan Kate Middleton'ın ne giyeceği haftalar öncesinden merak konusuydu. Sonunda Düşes Kate Middleton kırmızı halıda göründü ve o anı bekleyenlerin merakları da giderilmiş oldu. Kate Middleton, tam 8 yıl önce bir yurt dışı gezisinde giydiği imzalı giysiyi giymişti. İlk bakışta bunun, Düşes'in aynı kıyafeti tekrar tekrar giyme anlayışının bir yansıması olduğu sanıldı: Oysa gerçek bambaşkaydı... İşte 73. BAFTA Ödülleri törenindeki kırmızı halı şıklığı...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:55
73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen bu yıl 73'üncü kez yapıldı. Londra'daki Royal Albert Hall'de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Renkli görüntülere sahne olan Ödülleri gecesine 79 yaşındaki yıldızı 'nun yaşadığı talihsiz olay damga vururken, ödülleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan 'ın eşi ise güzelliğiyle göz kamaştırdı.

73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

Londra'daki Royal Albert Hall'de yapılan gecenin şanssız konuğu usta oyuncu oldu. 79 yaşındaki oyuncu kırmızı halıda yürüdükten sonra törenin yapılacağı salona doğru giden merdivenlere tırmanmaya hazırlanıyordu.

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73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

İşte o anda aniden dengesini kaybetti ve yere düştü. Ne olduğunu anlamayan usta oyuncu, hemen yanına koşan iki görevli tarafından yerden kaldırıldı.

73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

, daha sonra toparlandı ve fotoğrafçılara poz verdi. Usta oyuncunun bu kaza sırasında sakatlanmaması başta kendisi olmak üzere birçok kişiye rahat bir nefes aldırdı.

73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

Dünya sinemasının ünlü yıldızları birer birer kırmızı halıdan geçip objektiflere poz verdi. Törende yıldızlarından rol çalan bir kişi daha vardı: Ödülleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan 'ın eşi .

73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!
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73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! BAFTA gecesinde Kate Middleton Hollywood yıldızlarından rol çaldı!

38 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton'ın ne giyeceği haftalar öncesinden merak konusuydu. Sonunda Düşes kırmızı halıda göründü ve o anı bekleyenlerin merakları da giderilmiş oldu.

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