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Haberler Galeri 79'luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’
Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:27

79'luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre sade spor şıklığı ile büyüledi. Nebahat Çehre ve Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Elbisesi ile dikkat çeken Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım" dedi.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor. Nebahat Çehre ve Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Elbisesi ile dikkat çeken Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım. Tertipli ve düzenliyim, bir giydiğimi bir daha giymem diye bir düşüncem yok gördüğünüz gibi. Okuduğum kitapları da saklıyorum. Çok seviyorum kitap okumayı" dedi.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

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