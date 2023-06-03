79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor. Nebahat Çehre ve Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Elbisesi ile dikkat çeken Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım. Tertipli ve düzenliyim, bir giydiğimi bir daha giymem diye bir düşüncem yok gördüğünüz gibi. Okuduğum kitapları da saklıyorum. Çok seviyorum kitap okumayı" dedi.