79’luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Genç kızları kıskandırdı! ‘Üzerimdeki elbisem 25 yıllık’

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre sade spor şıklığı ile büyüledi. Nebahat Çehre ve Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Elbisesi ile dikkat çeken Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım" dedi.