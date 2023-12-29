Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:58
79'luk Nebahat Çehre son pozu ile hayran bıraktı! Sırt dekoltesiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre, sırt dekoltesiyle adeta büyüledi. İşte usta oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı...