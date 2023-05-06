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Haberler Galeri 79'luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 13:01

79'luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre sade spor şıklığı ile büyüledi. Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin paylaşımı "Bu ne güzellik" dedirtti! Geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse 50'li yaşlarında görünen 79 yaşındaki Nebahat Çehre'nin beğeni yağan pozları...

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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79’luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

79’luk Nebahat Çehre son pozu ile parmak ısırttı! Mankenlere taş çıkardı!

Bir dönemin Türkiye Güzeli ve 'Aşk-ı Memnu', 'Haziran Gecesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi en çok izlenen dizilerin gözde oyuncusu…

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