Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 79'luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:38

79'luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Usta sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Duayen sanatçı adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu, karakteriyle gönüllere taht kuran Nebahat Çehre, yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre, güzelliğiyle büyüledi. İşte usta oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı...

79’luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

79’luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
79’luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

79’luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

79’luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Bir dönemin Türkiye Güzeli ve 'Aşk-ı Memnu', 'Haziran Gecesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi en çok izlenen dizilerin gözde oyuncusu…

SON DAKİKA