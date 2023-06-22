Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 08:52

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisi ile bozmuştu... Çağla Şıkel'den beğeni yağan paylaşım: Tekrar doğursam ya...

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı avukat Nail Gönenli'de bulmuştu. 8 yıllık aşk orucunu yakışıklı avukat için bozan Çağla Şıkel şimdilerde sevgilisi ve Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la mutlu bir yaşam sürüyor. Avukat Nail Gönenli ile evlilik sorularını yanıtsız bırakan Çağla Şıkel'den dikkat çeken paylaşım geldi. Çağla Şıkel küçük oğlu Uzay'ın karelerini paylaşarak "Tekrar doğursam ya..." dedi. Sosyal medyadam neğeni yağan kareler sonrası Çağla Şıkel yeniden annemi olmak istiyor yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Çağla Şıkel'in küçük oğlu Uzay ile çok konuşulan paylaşımları...