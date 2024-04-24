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Haberler Galeri 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:01

85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmayı başarmıştı. Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ferah Zeydan'ın yeni hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

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85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı.

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