Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:59

9 yıldır komada olan Kenan Işık'ı yolda gören gözlerine inanamadı! Bakan dönüp bir daha baktı... Kenan Işık iyileşti mi?

'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti. Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Kenan Işık'ı sokakda görenler gözlerine inanamadı. "Nasıl, Kenan Işık iyileşti mi?" yorumları yapılan o kişi kim? Bakan dönüp bir daha baktı ama gerçek bambaşka çıktı... Kenan Işık'ı gördüm sananlar yanıldı. Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen bu kişi kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tan başkası değil... İşte benzerlikleriyle kafaları karıştıran Kenan Işık'ın kardeşi...