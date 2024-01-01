90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali üzdü! "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor"

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.

Görüntüsü ile hayranlarını üzse de yaşına göre zihin olarak oldukça sağlıklı olan oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.