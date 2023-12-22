Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:21

90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'in son haline yorum yağdı! 'Yıllar onu teğet geçti'

Şarkıcı Bendeniz güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bendeniz'in son hali ağızları açık bıraktı. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 50 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Adeta yıllar tersine akmış" demeden edemiyor. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...