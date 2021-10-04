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Haberler Galeri 90'ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora'nın son hali "Yıllar onlara da acımamış" dedirtti!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:05

90'ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora'nın son hali "Yıllar onlara da acımamış" dedirtti!

90'lı yıllarda seslendirdikleri 'Ara Beni', 'Seni Bana Yazmışlar' ve 'Sevme Zamanı' gibi şarkılarla unutulmayacaklar arasına adlarını yazdıran ve bir neslin hislerine tercüman olan Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. Değişimleri aradan geçen yılların kanıtı gibi olan ünlü ikili Oya-Bora müzikseverleri şaşırttı. Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son olarak 2014 yılında "Adı Aşk Olsun" ve "Aşk Güzel Şeydir" adlı iki CD'den oluşan çalışmalarını sevenleriyle buluşturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Oya ve Bora'nın aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişim dikkat çekti. İşte Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son halleri...

90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti!

90'lı yıllarda seslendirdikleri 'Ara Beni', 'Seni Bana Yazmışlar' ve 'Sevme Zamanı' gibi şarkılarla unutulmayacaklar arasına adlarını yazdıran ve bir neslin hislerine tercüman olan Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. Değişimleri aradan geçen yılların kanıtı gibi olan ünlü ikili Oya-Bora müzikseverleri şaşırttı.

90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti!

Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son olarak 2014 yılında "Adı Aşk Olsun" ve "Aşk Güzel Şeydir" adlı iki CD'den oluşan çalışmalarını sevenleriyle buluşturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Oya ve Bora'nın aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişim dikkat çekti. İşte Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti!
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90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti!
90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde! Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti!
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