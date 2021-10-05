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Haberler Galeri Şarkıcı çift Oya ve Bora'nın son hali "Yıllar onlara da acımamış" dedirtti! 90'ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:23

Şarkıcı çift Oya ve Bora'nın son hali "Yıllar onlara da acımamış" dedirtti! 90'ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!

90'lı yıllarda seslendirdikleri 'Ara Beni', 'Seni Bana Yazmışlar' ve 'Sevme Zamanı' gibi şarkılarla unutulmayacaklar arasına adlarını yazdıran ve bir neslin hislerine tercüman olan Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. Değişimleri aradan geçen yılların kanıtı gibi olan ünlü ikili Oya-Bora müzikseverleri şaşırttı. Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son olarak 2014 yılında "Adı Aşk Olsun" ve "Aşk Güzel Şeydir" adlı iki CD'den oluşan çalışmalarını sevenleriyle buluşturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Oya ve Bora'nın aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişim dikkat çekti. İşte Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son halleri...

Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti! 90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!

90'lı yıllarda seslendirdikleri 'Ara Beni', 'Seni Bana Yazmışlar' ve 'Sevme Zamanı' gibi şarkılarla unutulmayacaklar arasına adlarını yazdıran ve bir neslin hislerine tercüman olan Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. Değişimleri aradan geçen yılların kanıtı gibi olan ünlü ikili Oya-Bora müzikseverleri şaşırttı.

Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti! 90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!

Oya- Bora ikilisi yani Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son olarak 2014 yılında "Adı Aşk Olsun" ve "Aşk Güzel Şeydir" adlı iki CD'den oluşan çalışmalarını sevenleriyle buluşturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Oya ve Bora'nın aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişim dikkat çekti. İşte Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti! 90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!
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Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti! 90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!
Şarkıcı çift Oya ve Bora’nın son hali Yıllar onlara da acımamış dedirtti! 90’ların sevilen ikilisi Oya-Bora tanınmaz halde!
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