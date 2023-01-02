90’ların unutulmaz ismi Sadettin Teksoy bakın şimdi ne yapıyor? Bir döneme damga vurmuştu…

Karantina sizin için nasıl geçiyor? Tüm bu pandemi süreci zorlayıcı mıydı?

- Bomba gibiyim Eda Hanım. Öncelikle bu, sizin zamanı nasıl değerlendirdiğinizle alakalı. Ben pandemi sürecini kendi açımdan verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Kendi alanıma dair araştırmalarıma ve görüşmelerime devam ediyorum. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden örnek vermek gerekirse; Amerikalı filozof Noam Chomsky ve Slavoj Zizek gibi düşünürlerin gündeme dair yorumlarını yakından takip ediyorum.

Günümüzde her ne kadar gelişmiş bir teknoloji dünyasında yaşasak da aslında bu gelişen teknoloji bizi sosyal yaşamdan daha da uzaklaştırdı. Medya gurusu olarak anılan Kanadalı iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, "Global ya da Küresel Köy" diye adlandırdığı kuramında 21'inci yüzyılda iletişim, sosyal medya gibi teknolojinin ilerleyeceğini, herkesin oturduğu yerden her habere kolay yoldan ulaşabileceğini söylemişti. Bu olayın adeta dünyayı küçük bir toplulukmuşçasına "global bir sanal köy"de yaşatıyor izlenimi vereceği tezini ortaya atmıştı. Bugün yaşadığımız da tam olarak bu...

Başa dönersek habercilik hayatınıza nasıl girdi? İlk yaptığınız haberi hatırlıyor musunuz?

- Hürriyet Gazetesi'nin 1972 yılında açtığı sözlü ve yazılı sınava yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı. Oldukça zor sınavı 3 kişi kazanmıştı. Biri Hürriyet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü rahmetli Orhan Olcay, diğeri DHA eski Genel Müdürü Uğur Cebeci ve ben. Hürriyet istihbarat servisinde geçen tamı tamına 18 yıllık bir yazılı basın maceram var. Havalimanı, polis ve savaş muhabirliği yaptım. Çok sayıda yazı dizisi ve özel haberlerle hep ilklere imzamı attım. 1981 yılında Irak-İran Savaşı'nın en ateşli döneminde Irak eski lideri Saddam Hüseyin'le görüşmeyi başaran ilk gazeteci oldum. Gazete iki gün haberimi manşetten verdi. Ayrıca, 14 günlük ''Hümeyni'nin İran'ı'' adlı yazı dizim gazetede bir ilkti. Savaşı her iki cepheden de yıllarca izledim.

Acı, kan ve gözyaşının hakim olduğu o ortamları anlatmaya ne sözler ne de kelimeler yeter. Korkunç bir deneyim. Savaşın merkezine gitmemde en büyük etken 1979 yılında gösterime giren Coppola'nın "Apocalypse Now" filmi olmuştu. Tabii, genç oluşum, heyecan ve de macerayı sevmemi de eklemek gerekir. Ünlü Billur Tuz cinayetinin katilini polisten önce ben buldum. Suudi Prens kılığına girip yanımda kara çarşaflara bürünmüş sözde eşimle İstanbul'da Arapların yaşadığı sorunları dile getirdim.