Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:15
90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!
Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü manken bakın şimdi ne yapıyor? 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan Merve İldeniz, değişimiyle de ilgi odağı oldu.