90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

12 yaşlarındayken annemin bir butiği oldu. Annemle dükkan için ürün seçerken firmaların salonlarında oturur mankenlerin elindeki numaralara göre kararımızı verirdik. Meslek görüntü olarak çok erken hayatıma girmişti. Ama kendime güvenim yoktu. Yavaş yavaş boyum uzadı, tipim oturmaya başladı... 18 yaşındaydım, 85-86 yıllarında Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik için teklif geliyordu. Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için beni içeri almamışlardı. Sonra 'Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor' diyerek bizi içeri aldılar. Sonra evdeki aylığımın 10 katı gibi para kazandım. Böyle böyle hayatıma mankenlik girdi.