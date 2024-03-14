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Haberler Galeri 90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:15

90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü manken bakın şimdi ne yapıyor? 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyada gündem oldu. 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan Merve İldeniz, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

90'ların efsaneleşen şarkısı, Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, bakın şimdilerde ne yapıyor?

90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

90'lı yılların en iyi mankenlerinden biri Merve İldeniz'di. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Kızı Avrupa'da modellik yapan İldeniz, Eda Solmaz'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

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90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

80'lerden 90'lara geçişte podyumlar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Dönemin en güzel mankenlerinden biri de hiç şüphesiz Merve İldeniz'di. Önemli defilelerde hep onun adı ön plandaydı. Merve İldeniz, modelliğe başlangıcını şöyle anlatıyor: "İstanbul'da Osmanbey'de büyüdüm. Babam mimar, annem de ev hanımıydı.

90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!

12 yaşlarındayken annemin bir butiği oldu. Annemle dükkan için ürün seçerken firmaların salonlarında oturur mankenlerin elindeki numaralara göre kararımızı verirdik. Meslek görüntü olarak çok erken hayatıma girmişti. Ama kendime güvenim yoktu. Yavaş yavaş boyum uzadı, tipim oturmaya başladı... 18 yaşındaydım, 85-86 yıllarında Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik için teklif geliyordu. Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için beni içeri almamışlardı. Sonra 'Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor' diyerek bizi içeri aldılar. Sonra evdeki aylığımın 10 katı gibi para kazandım. Böyle böyle hayatıma mankenlik girdi.

90’lı yıllara damga vuran Merve İldeniz bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra ortaya çıktı ünlü manken sosyal medyaya damga vurdu!
HARÇLIK İÇİN BAŞLADIM
Sokakta çevirip 'reklam filmi çeker misin' diye de sorarlardı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyordum ve tam o sırada bunlar hayatıma girdi. Fakat babam da bu durumdan rahatsızdı.
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