90’lı yılların Can Ayşecik’i güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Can Ayşecik Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor.