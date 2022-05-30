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Haberler Galeri 90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:47

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

90'lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın, sosyal medyada gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın'ın oğlu olan Yarkın'ın hayatı merak konusu oldu. Sonuna Kadar, Unuttum Sanma, Üzülme şarkılarıyla bir döneme damga vuran usta müzisyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Şarkılar Bizi Söyler' programına katılan Yarkın'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi. Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Ferda Anıl Yarkın'ın paylaşımları ve son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için Ferda Anıl Yarkın'ın son hali…

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

90'lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın, sosyal medyada gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın'ın oğlu olan Yarkın'ın hayatı merak konusu oldu. Sonuna Kadar, Unuttum Sanma, Üzülme şarkılarıyla bir döneme damga vuran usta müzisyen sosyal medyada ilgi odağı oldu.

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı. Sonuna Kadar, Unuttum Sanma, Üzülme şarkılarıyla bir döneme damga vuran usta müzisyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir programa katılan Yarkın'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

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90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın'ın oğlu olan Ferda Anıl Yarkın, Ritm Grubu üyeleri Ferruh Fahrettin Yarkın'ın ağabeyidir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

Ferda Anıl Yarkın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nden mezun oldu. 90'lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar duygusal şarkılarıyla ve sürekli siyah giydiği kıyafetlerle döneme damga vurdu.

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

1999 yılında çıkarttığı Unuttum Sanma albümü yeterince ilgi görmeyince 7 sene müziği ara vermek zorunda kaldı. Müziğe ara verdiği dönemde albüm yapmayı tercih etmeyen Ferda Anıl Yarkın Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçıların albümlerine besteleriyle katkı yaptı.

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