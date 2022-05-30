Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:47

90’lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın… Yıllar sonra ortaya çıktı değişimi sosyal medyada gündem oldu

90'lı yılların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın, sosyal medyada gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçılar Güngör Yarkın ve Kamuran Yarkın'ın oğlu olan Yarkın'ın hayatı merak konusu oldu. Sonuna Kadar, Unuttum Sanma, Üzülme şarkılarıyla bir döneme damga vuran usta müzisyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Şarkılar Bizi Söyler' programına katılan Yarkın'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi. Uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Ferda Anıl Yarkın'ın paylaşımları ve son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için Ferda Anıl Yarkın'ın son hali…