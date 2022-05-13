Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
06:23
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı
90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan Merve İldeniz, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü manken bakın şimdi ne yapıyor?