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Haberler Galeri 90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:23

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan Merve İldeniz, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü manken bakın şimdi ne yapıyor?

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

90'ların efsaneleşen şarkısı, Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, bakın şimdilerde ne yapıyor?

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

90'lı yılların en iyi mankenlerinden biri Merve İldeniz'di. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

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90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

Kızı Avrupa'da modellik yapan İldeniz, Eda Solmaz'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

80'lerden 90'lara geçişte podyumlar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Dönemin en güzel mankenlerinden biri de hiç şüphesiz Merve İldeniz'di. Önemli defilelerde hep onun adı ön plandaydı. Merve İldeniz, modelliğe başlangıcını şöyle anlatıyor: "İstanbul'da Osmanbey'de büyüdüm. Babam mimar, annem de ev hanımıydı.

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medyayı çalkaladı

12 yaşlarındayken annemin bir butiği oldu. Annemle dükkan için ürün seçerken firmaların salonlarında oturur mankenlerin elindeki numaralara göre kararımızı verirdik. Meslek görüntü olarak çok erken hayatıma girmişti. Ama kendime güvenim yoktu. Yavaş yavaş boyum uzadı, tipim oturmaya başladı... 18 yaşındaydım, 85-86 yıllarında Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik için teklif geliyordu. Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için beni içeri almamışlardı. Sonra 'Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor' diyerek bizi içeri aldılar. Sonra evdeki aylığımın 10 katı gibi para kazandım. Böyle böyle hayatıma mankenlik girdi.

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