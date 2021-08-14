Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…
Giriş Tarihi: 14.08.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 11:53

93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen Pelin Öztekin, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Öztekin'in Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde çekilen fotoğrafına beğeni yağdı.

93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin tatiline çıktı.

93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SON DAKİKA