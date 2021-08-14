93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bu hali bambaşka…

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıktı. Geçtiğimiz 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.