Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:58
93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu! Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali şaşırttı!
Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 36 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İncecik kalan Pelin Öztekin fit hali büyük beğeni alıyor. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...