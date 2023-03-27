93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin günden güne eriyor! Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:06
Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelmişti. İncecik kalan Pelin Öztekin fit halini ortaya koydu. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...