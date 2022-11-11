"Abla kardeş gibisiniz maşallah" Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. 33 yaşındaki genç oyuncu Ecem Akbin güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ile paylaşımını görenler beğeni yağdırdı. Aydan Şener ile kızı Ecem'in pozuna "Abla kardeş gibisiniz maşallah" yorumları yapıldı.