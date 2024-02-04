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Haberler Galeri Ablası tam bir huri çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 16:54

Ablası tam bir huri çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla şöhretine şöhret kattı. Kaan Urgancıoğlu ile başrolünde yer aldığı ödüllü dizi Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda olan Pınar Deniz'in ailesi de merak ediliyor. Pınar Deniz'in kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Ablası tam bir huri çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden.

Ablası tam bir huri çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

Pınar Deniz, şimdilerde yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

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Ablası tam bir huri çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü.

Ablası tam bir huri çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

Yıldırım sonrasında ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

Ablası tam bir huri çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...

Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.

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