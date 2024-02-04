Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
16:54
Ablası tam bir huri çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Abla Huri Deniz mest etti...
"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla şöhretine şöhret kattı. Kaan Urgancıoğlu ile başrolünde yer aldığı ödüllü dizi Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda olan Pınar Deniz'in ailesi de merak ediliyor. Pınar Deniz'in kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...