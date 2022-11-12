Giriş Tarihi: 12.11.2022 07:18

Acemi Cadı'nın Rüya'sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı'nın eğlenceli kızı İrem Erkaya'nın değişimine bakın!

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan 'Acemi Cadı' dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar sonra gündem oldu. Değişime kızıl saçlarından başlayan oyuncu İrem Erkaya, sakin bir hayat sürüyor. Acemi Cadı'da Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya olan ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı. Acemi Cadı'nın Rüya'sı olarak hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan İrem Erkaya'ya beğeni yağıyor. İşte merak edenler için Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali...