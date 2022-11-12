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Haberler Galeri Acemi Cadı'nın Rüya'sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı'nın eğlenceli kızı İrem Erkaya'nın değişimine bakın!
Giriş Tarihi: 12.11.2022 07:18

Acemi Cadı'nın Rüya'sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı'nın eğlenceli kızı İrem Erkaya'nın değişimine bakın!

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan 'Acemi Cadı' dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar sonra gündem oldu. Değişime kızıl saçlarından başlayan oyuncu İrem Erkaya, sakin bir hayat sürüyor. Acemi Cadı'da Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya olan ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı. Acemi Cadı'nın Rüya'sı olarak hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan İrem Erkaya'ya beğeni yağıyor. İşte merak edenler için Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali...

Acemi Cadı’nın Rüya’sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı’nın eğlenceli kızı İrem Erkaya’nın değişimine bakın!

Şenay Gürler, Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı, 2006 yılında yayınlandı. Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı’nın eğlenceli kızı İrem Erkaya’nın değişimine bakın!

Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

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Acemi Cadı’nın Rüya’sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı’nın eğlenceli kızı İrem Erkaya’nın değişimine bakın!

Herhangi bir projede yer almayan İrem Erkaya, dizide Ayşegül'ün en yakın arkadaşına hayat vermişti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı’nın eğlenceli kızı İrem Erkaya’nın değişimine bakın!

İREM ERKAYA'NIN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN DEĞİŞİMİ

Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle gündem oldu. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sıydı son hali ile ağızları açık bıraktı! Acemi Cadı’nın eğlenceli kızı İrem Erkaya’nın değişimine bakın!

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü.

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