Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

"VEDA ETMEDEN YAYINI BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Seren Serengil de Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün bütün gece böbreğimde oluşan taşın düşürülmesi için takip edildim ve böbrek taşım düşürüldü. Bu sabah olacağım safra kesesi ameliyatından sonra üç gün dinlenmem gerekeceği için ameliyatımı, yayında sizlerle daha çok birlikte olabilmek adına, cumartesi gününe erteledik. Hafta sonu ameliyatım gerçekleşecek, ben de sizlere veda etmeden yayını bırakmak istemediğim için bugün yayında olacağım" dedi.