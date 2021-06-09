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Haberler Galeri Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 12:07

Acil olarak ameliyat olması gereken 'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş, ardından hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. yakalanan Seren Serengil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir deri bir kemik kalan ünlü sunucu, önceki gün ise artan ağrıları sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil'in sağlık durumu merak edilirken, dün gece böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi. ameliyatı da olması gerekirken operasyonu erteleme kararı alan Seren Serengil, canlı yayına katılınca görenleri şoke etti! Serengil'in yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.

Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu , uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.

Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan , hastaneye kaldırılmıştı.

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Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

"GİDEYİM PROGRAMI TAMAMLAYAYIM"

ameliyatını erteleyen Serengil, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

"Eğer böbrek taşı düşmeseydi, eş zamanlı ve böbrek ameliyatı olacaktım. Ama taş düşünce o zaman dedim ki 'bu safra kesesi çok acil değilse program cuma günü bitiyor, gideyim programı tamamlayayım cumartesi ameliyatı olayım.' Safra kesesini kesin olarak aldırmam lazım" ifadelerini kullandı.

Acil olarak ameliyat olması gereken Seren Serengil'i ekranda görenler şoke oldu! Seren Serengil'in ameliyatını erteleme sebebi ise duyanları şaşırttı!

"VEDA ETMEDEN YAYINI BIRAKMAK İSTEMEDİM"

de Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün bütün gece böbreğimde oluşan taşın düşürülmesi için takip edildim ve böbrek taşım düşürüldü. Bu sabah olacağım ameliyatından sonra üç gün dinlenmem gerekeceği için ameliyatımı, yayında sizlerle daha çok birlikte olabilmek adına, cumartesi gününe erteledik. Hafta sonu ameliyatım gerçekleşecek, ben de sizlere veda etmeden yayını bırakmak istemediğim için bugün yayında olacağım" dedi.

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