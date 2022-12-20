Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım" Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 08:02

"Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım" Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper misiniyle şov yaptı. Deniz Seki balkon pozu yürek hoplattı. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...

Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

Deniz Seki hafta sonu pozu ile mest etti. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

Oldukça zayıflayan Deniz Seki iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deniz Seki'den süper minili poz geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

Deniz Seki'nin incecik kalan bacakları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu!

36 bedene kadar düşen Deniz Seki'den yeni paylaşımlar geldi.

SON DAKİKA