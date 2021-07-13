Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaşmıştı. Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleri ile kutladığı kızı Yasemin Ilıcalı şimdilerde 14 yaşında güzel bir genç kız oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok beğenilse de elbisenin fiyatı fazla bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...