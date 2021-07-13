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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 14:53

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaşmıştı. Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleri ile kutladığı kızı Yasemin Ilıcalı şimdilerde 14 yaşında güzel bir genç kız oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok beğenilse de elbisenin fiyatı fazla bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok beğenilse de elbisenin fiyatı fazla bulundu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 450 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL idi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada olay oldu!

Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler "Keşke benim de olsa ama ben fakirim" yorumunda bulundu.

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