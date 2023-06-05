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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:13

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir de torunu var. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan kızı Banu Ilıcalı, son olarak babasının sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ve minik kardeşi Melisa ile deniz keyfini babası Acun Ilıcalı paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yapmadan edemedi. İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Acun Ilıcalı'nın 33 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan kızı Banu Ilıcalı, son olarak babasının sosyal medya hesabında ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ve minik kardeşi Melisa ile deniz keyfini babası Acun Ilıcalı paylaştı.

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