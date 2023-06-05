Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:13

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir de torunu var. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan kızı Banu Ilıcalı, son olarak babasının sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ve minik kardeşi Melisa ile deniz keyfini babası Acun Ilıcalı paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torunu aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yapmadan edemedi. İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...