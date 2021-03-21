Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'nın küçüklüğüne benzetildi. İşte Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün teyzesi Melisa Ilıcalı ile benzerliği...