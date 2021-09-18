’Adana’nın gülü’ Serenay Sarıkaya’dan arabada poz! Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştı...

Şahmeran dizisi ile geri dönenmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımlarına hız verdi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…" demişti. "Adana'nın gülü" notu ile paylaştığı fotoğrafı büyük ilgi gören Serenay'dan şimdi de araç içinde poz geldi. İşte beğeni yağan Serenay Sarıkaya'nın araba pozu...