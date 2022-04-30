Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı ne? Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali...

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.