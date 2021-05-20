Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken yeni imajı ile de son noktayı koydu. Saç modelini değiştiren Deniz Seki'nin kahkül modasına uyduğu görüldü. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaştı. Deniz Seki son pozu ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin son hali...