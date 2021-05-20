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Haberler Galeri Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:20

Adeta küllerinden doğan ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken ile de son noktayı koydu. Saç modelini değiştiren Deniz Seki'nin kahkül modasına uyduğu görüldü. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaştı. ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken ile de son noktayı koydu.

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Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

Değişimi ile gündemden düşmeyen yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaştı.

Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

son pozu ile adeta düşman çatlattı.

Adeta küllerinden doğan Deniz Seki yeni imajı ile son noktayı da koydu! Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı...

İşte hedeflediği kiloya ulaşan 'nin son hali...

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