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Haberler Galeri Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:55

'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki ile değişimine son noktayı da koydu!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken ile de son noktayı koydu. Saç modelini değiştiren Deniz Seki'nin kahkül modasına uyduğu görüldü. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaştı. ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarla beğeni toplarken ile de son noktayı koydu.

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Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!

Değişimi ile gündemden düşmeyen yeni imajını "Biraz değişiklik her zaman iyi gelir" notu ile paylaştı.

Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!

son pozu ile adeta düşman çatlattı.

Deniz Seki'nin son haline beğeni yağdı... Şarkıcı Deniz Seki yeni imajı ile değişimine son noktayı da koydu!

İşte hedeflediği kiloya ulaşan 'nin son hali...

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