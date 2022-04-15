Adeta sırra kadem bastı! Yeşilçam’ın kayıp kızı Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i tanınmaz halde! Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı!

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.