‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

Atv dizisi Adı Sevgi'de Şükran karakterine hayat veren Mehtap Bayri ile bir araya gelip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bayri, oyunculuktan tarımla uğraşmasına, usta sanatçı Kemal Sunal'ın hayatında dönüm noktası olmasından öğretmenlik yaptığı yıllara birçok konuya değindi. Eğitim imkanından mahrum bırakılan kız çocuklarının dramını anlatan Adı Sevgi adlı dizide Şükran karakterini canlandıran Mehtap Bayri, samimi açıklamalarda bulundu. Kemal Sunal ile yolunun kesişmesinin hayatını değiştirdiğini anlatan Mehtap Bayri, "Birçok sanatçının eğitim gördüğü Vefa Lisesi'nde okudum. Kemal Sunal da bu okuldan mezun olmuştu. Ona hayrandım. 1997 yılında Şaban ile Şirin'de karşılıklı oynadık. Onunla çalışmak kariyerimde dönüm noktası oldu" dedi.