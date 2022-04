‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

DİZİMİZİN ÖNEMLİ BİR MESAJI VAR

'Adı Sevgi' çocuk gelin sorunu, kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi ve kadına şiddet gibi toplumsal konuları işleyen bir dizi. Bunlara mercek tutan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?

Günümüzde hâlâ bu konuları konuşuyor olmak maalesef çok üzücü. Toplumun her bir bireyinin kaliteli bir eğitim alması gerektiğini savunanlardanım. Özellikle eğitimci bir ailede yetişmemin de bu bilince sahip olmamda etkisi çok büyük. Şiddet ise eğitim farkı olmadan toplumun her kesimindeki bireylerin maruz kaldığı ya da uyguladığı bir durum. Her insanın içinde iyi de kötü de var ama önemli olan bunun ayrımını bilmek ve iyi olan tarafımızı görünür kılabilmek. Bunu da bazen doğruyu, olması gerekeni göstererek bazen de yanlışı, yapılmaması gerekeni göstererek sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitimcilerin olduğu kadar, toplumun her kesimine ulaşan biz sanatçıların da payı var. O yüzden böylesine önemli bir mesajı olan bu projede yer almak, bu durumların içinde bulunan tek bir kişiye bile bir umut ışığı olabilme düşüncesi, yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak, farklı bakış açıları kazandırmak ve her zaman iyiliğe giden bir yolun olduğunu göstermek çok değerli.