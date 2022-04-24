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Haberler Galeri ‘Adı Sevgi’nin Şükran'ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:08

Adı Sevgi’nin Şükran'ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

Atv dizisi Adı Sevgi'de Şükran karakterine hayat veren Mehtap Bayri ile bir araya gelip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bayri, oyunculuktan tarımla uğraşmasına, usta sanatçı Kemal Sunal'ın hayatında dönüm noktası olmasından öğretmenlik yaptığı yıllara birçok konuya değindi. Eğitim imkanından mahrum bırakılan kız çocuklarının dramını anlatan Adı Sevgi adlı dizide Şükran karakterini canlandıran Mehtap Bayri, samimi açıklamalarda bulundu. Kemal Sunal ile yolunun kesişmesinin hayatını değiştirdiğini anlatan Mehtap Bayri, "Birçok sanatçının eğitim gördüğü Vefa Lisesi'nde okudum. Kemal Sunal da bu okuldan mezun olmuştu. Ona hayrandım. 1997 yılında Şaban ile Şirin'de karşılıklı oynadık. Onunla çalışmak kariyerimde dönüm noktası oldu" dedi.

İLKER GEZİCİ
‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

'Adı Sevgi'de Şükran karakterini canlandırıyorsunuz. Koliba Film'den teklif geldiğinde ne düşündünüz?
Yaklaşık 5 senedir dizi çekimlerimin yanı sıra tarımla da uğraştım. Son bir senedir de hayalimin peşinden giderek, emekle ve titizlikle butik markam için çalışıyorum. Koliba Film'den de böyle bir dönemde teklif geldi. Ata Türkoğlu benim için çok kıymetli bir isimdir. Kendisiyle 10 yıl önce, Orhan Kemal'in muhteşem eseri Evlerden Biri'nin dizi çekimlerinde yollarımız kesişti. Ekibiyle, şirketiyle çok keyif aldığım bir projeydi. Böyle bir deneyimden sonra tekrar benimle çalışmak istediklerini söylediklerinde 'Koşulsuz sizinleyim' dedim.

‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

ROLÜM GELİŞMEK İÇİN BIR FIRSAT
Şükran, Baykara malikanesinin sorumlusu, Macide Baykara'nın sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın maharetli annesi... Şükran'ı kendinize yakın buluyor musunuz?
Herkesin hikayesi, karakterinin gelişimindeki olaylar ve bu olayların etkileri bambaşka. Her bir birey tek ve biricik bu anlamda. Yaşanmışlıklar seçimlerimizi de etkiliyor ve Şükran'ın da herkes gibi, kendince haklı sebepleri var. Tabii ki insani yönden ortak noktalarımız var ama seçtiği taraf konusunda ayrılıyoruz. Aslında bu ayrım karakteri yaşatırken benim de bir oyuncu olarak kendimi geliştirmem için büyük bir fırsat. Kendim gibi olmayan birinin, kendince haklı sebeplerini görüp, verdiği tepkileri deneyimlemek farklı bir bakış açısı kazanmamı sağlıyor.

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‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

DİZİMİZİN ÖNEMLİ BİR MESAJI VAR
'Adı Sevgi' çocuk gelin sorunu, kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi ve kadına şiddet gibi toplumsal konuları işleyen bir dizi. Bunlara mercek tutan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?
Günümüzde hâlâ bu konuları konuşuyor olmak maalesef çok üzücü. Toplumun her bir bireyinin kaliteli bir eğitim alması gerektiğini savunanlardanım. Özellikle eğitimci bir ailede yetişmemin de bu bilince sahip olmamda etkisi çok büyük. Şiddet ise eğitim farkı olmadan toplumun her kesimindeki bireylerin maruz kaldığı ya da uyguladığı bir durum. Her insanın içinde iyi de kötü de var ama önemli olan bunun ayrımını bilmek ve iyi olan tarafımızı görünür kılabilmek. Bunu da bazen doğruyu, olması gerekeni göstererek bazen de yanlışı, yapılmaması gerekeni göstererek sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitimcilerin olduğu kadar, toplumun her kesimine ulaşan biz sanatçıların da payı var. O yüzden böylesine önemli bir mesajı olan bu projede yer almak, bu durumların içinde bulunan tek bir kişiye bile bir umut ışığı olabilme düşüncesi, yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak, farklı bakış açıları kazandırmak ve her zaman iyiliğe giden bir yolun olduğunu göstermek çok değerli.

‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

Sizce kız çocuklarının eğitim hakkının engellenmemesi, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve kadına şiddetin son bulması için neler yapılabilir?
Bunun için en önemli adım, bireyi bilinçlendirmek. Domino etkisi gibi, bir bireyin diğerini bilinçlendirmesi şeklinde ilerleyerek toplumun çoğunluğuna eğitimin önemi, çocuk yaşta evliliğin önüne geçilmesi gerektiği ve en önemlisi kadın, çocuk ve her türlü canlıya karşı şiddetin ne kadar büyük bir yanlış olduğu anlatılmalı. Her bireyin olayı kavrayış şekli farklı, o yüzden bilinçlendirme çalışmalarının da çok yönlü ve anlaşılır olması gerek.

‘Adı Sevgi’nin Şükran’ı Mehtap Bayri: Kemal Sunal ile çalışmak hayatımın dönüm noktası oldu!

GÜLMEK BANA KEYİF VERİYOR
Gülmeyi ve güldürmeyi seviyorsunuz ancak dramlarda da performansınız tam puan. En çok hangisini seviyorsunuz?
Bir oyuncu olarak toplumun aynası görevindeyiz. Yeri geliyor büyük acılar, dramlar yaşıyoruz, yeri geliyor ağız dolusu kahkahalarla geçiyor günlerimiz. Ama ne yalan söyleyeyim, komedinin benim için yeri ayrı. Gülmek ve güldürebilmek, bana çok keyif veriyor.

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