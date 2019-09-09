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  • Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

Emir Uyar ile uzun süredir aşk yaşayan hakkındaki bu gerçek şoke etti. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz ve güzelliğiyle hayran bırakan Adriana Lima, yıllar geçse bile genç görüntüsünü kaybetmiyor. Haftada üç gün spor yaptığını ve yediklerine dikkat ettiğini her fırsatta söyleyen Adriana Lima, bu görüntüsünü korumanın hiç kolay olmadığını vurguluyor. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Adriana Lima, yıllardır popülerliğini koruyor. Victoria's Secret meleği olarak 18 yıl podyumda yürüyen görevinden ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha aktif olan Adriana Lima, son olarak Emir Uyar ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adriana Lima, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Adriana Lima'nın yıllardır genç görüntüsünü koruması akıllara 'Adriana Lima kaç yaşında?' sorusunu getirdi. Peki yıllarca podyumda yürüyen ve dünyaca tanınan bir yıldız olan Adriana Lima, kaç yaşında? İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 08:19
Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

Emir Uyar ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşen kaç yaşında? Güzelliği kadar yaşadığı aşklarla da gündeme gelen ve sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Adriana Lima, bu kez yaşıyla gündeme geldi. Peki, Adriana Lima kaç yaşında? İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin yaşları...

Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

MÜGE ANLI

Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

İLKER İNANOĞLU

Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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