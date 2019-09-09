Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti! Adriana Lima aslında...

Emir Uyar ile uzun süredir aşk yaşayan Adriana Lima hakkındaki bu gerçek şoke etti. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz ve güzelliğiyle hayran bırakan Adriana Lima, yıllar geçse bile genç görüntüsünü kaybetmiyor. Haftada üç gün spor yaptığını ve yediklerine dikkat ettiğini her fırsatta söyleyen Adriana Lima, bu görüntüsünü korumanın hiç kolay olmadığını vurguluyor. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Adriana Lima, yıllardır popülerliğini koruyor. Victoria's Secret meleği olarak 18 yıl podyumda yürüyen görevinden ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha aktif olan Adriana Lima, son olarak Emir Uyar ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adriana Lima, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Adriana Lima'nın yıllardır genç görüntüsünü koruması akıllara 'Adriana Lima kaç yaşında?' sorusunu getirdi. Peki yıllarca podyumda yürüyen ve dünyaca tanınan bir yıldız olan Adriana Lima, kaç yaşında? İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin merak edilen yaşları...