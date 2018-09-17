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spor kombiniyle büyüledi!

Giriş Tarihi: 17.09.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 15:31
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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

Dünyaca ünlü Victoria's Secret'ın modellerinden biri olan , adından en çok söz ettiren modellerden biri.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

1981 senesinin 12 Haziran tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen , düşük gelirli bir ailenin kızı olarak hayata gözlerini açtı.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

13 yaşında iken yerel bir mağazada alışveriş yaptığı esnada keşfedilen Lima, bir modellik yarışmasına katılarak 15 yaşında birincilik elde etti.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

1996 senesinde gerçekleştirilen bir yarışmada ikincilik derecesi ile ayrılan ünlü model, kısa bir süre sonra bir ajans sayesinde New York'a taşındı.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

, dillere destan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mankenlik deneyiminin ardından defilelerin aranan isimlerinden birisi olan Adriana Lima, magazinsel kişiliğine değer katmıştır.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

Özel hayatıyla bir hayli dikkat çeken Brezilyalı manken, zaman zaman sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasına girmektedir.

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spor kombiniyle büyüledi!
Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

Güzelliği, işindeki başarısı ve aşk hayatıyla sürekli gündem olan , bu kez spor kombiniyle büyüledi.

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