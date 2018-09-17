Adriana Lima spor kombiniyle büyüledi!

Dünyaca ünlü Victoria's Secret'ın modellerinden biri olan Adriana Lima, adından en çok söz ettiren modellerden biri. 1981 senesinin 12 Haziran tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Adriana Lima, düşük gelirli bir ailenin kızı olarak hayata gözlerini açtı. 13 yaşında iken yerel bir mağazada alışveriş yaptığı esnada keşfedilen Lima, bir modellik yarışmasına katılarak 15 yaşında birincilik elde etti. 1996 senesinde gerçekleştirilen bir yarışmada ikincilik derecesi ile ayrılan ünlü model, kısa bir süre sonra bir ajans sayesinde New York'a taşındı. Adriana Lima, dillere destan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mankenlik deneyiminin ardından defilelerin aranan isimlerinden birisi olan Adriana Lima, magazinsel kişiliğine değer katmıştır. Özel hayatıyla bir hayli dikkat çeken Brezilyalı manken, zaman zaman sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasına girmektedir. Güzelliği, işindeki başarısı ve aşk hayatıyla sürekli gündem olan Adriana Lima, bu kez spor kombiniyle büyüledi.