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Giriş Tarihi: 18.04.2022 18:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 18:44

Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın modelliğini yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Ünlü model bugün sosyal medyada bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınladı. Cinsiyet partisi düzenleyen modelin burada oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi. İşte Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti!

Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 2021 yılında yeni aşka yelken açtı.

Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

Yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan ünlü manken, ilk kez kez eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda ortaya çıktı.

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Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda ise Adriana Lima, sosyal medyadan bebek beklediğini duyurmuştu.

Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

Milyonlarda takipçisi bulunan ünlü model, üçüncü kez anne olacak.

Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı!

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİ!

Doğuma sayılı günler kala Lima, cinsiyet partisi düzenledi.

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