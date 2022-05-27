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Haberler Galeri Adriana Lima'dan olay hamilelik pozları! "Bebek, aşklarını alevlendirdi" Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:19

Adriana Lima'dan olay hamilelik pozları! "Bebek, aşklarını alevlendirdi" Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumlarda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. 40 yaşındaki Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini bir video ile açıklayan Adriana Lima, Cannes Film Festivali'ne hamilelik stiliyle damga vurdu. Adriana Lima'nın sevgilisinin ellerini sık sık ünlü modelin büyüyen karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar...

Adriana Lima’dan olay hamilelik pozları! Bebek, aşklarını alevlendirdi Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bir dönem yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmemişti. Hara ile yollarını ayıran Lima, 2021 yılında yeni bir aşka yelken açtı.

Adriana Lima’dan olay hamilelik pozları! Bebek, aşklarını alevlendirdi Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

Yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan ünlü manken, ilk kez kez eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda ortaya çıktı.

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Adriana Lima’dan olay hamilelik pozları! Bebek, aşklarını alevlendirdi Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

Milyonlarda takipçisi bulunan ünlü model, üçüncü kez anne olacak. Adriana Lima geçtiğimiz aylarda, sosyal medyadan bebek beklediğini duyurmuştu.

Adriana Lima’dan olay hamilelik pozları! Bebek, aşklarını alevlendirdi Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİ!

Doğuma sayılı günler kala Lima, cinsiyet partisi düzenledi.

Adriana Lima’dan olay hamilelik pozları! Bebek, aşklarını alevlendirdi Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ailesi ve arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen ünlü model, bebeğinin cinsiyetini açıkladığı videoyu da sosyal medyaya yükledi.

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