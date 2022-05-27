Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:19

Adriana Lima'dan olay hamilelik pozları! "Bebek, aşklarını alevlendirdi" Kaslı karnıyla ağızları açık bırakmıştı...

Victoria's Secret denilince akla ilk gelen modellerden olan Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın tasarımlarını podyumlarda taşıdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. 40 yaşındaki Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini bir video ile açıklayan Adriana Lima, Cannes Film Festivali'ne hamilelik stiliyle damga vurdu. Adriana Lima'nın sevgilisinin ellerini sık sık ünlü modelin büyüyen karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar...