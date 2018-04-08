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'dan olay yaratacak paylaşım!

Giriş Tarihi: 08.04.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 15:42
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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

Dünyaca ünlü model , yazar sevgilisi Metin Hara Hara ile çektiği bir selfiesini paylaşarak, çok ilginç bir not düştü.

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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

Dünyaca ünlü model , yazar Metin Hara ile olan aşkına dair sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Paylaşımında fotoğrafının altına "Özlüyorum seni suç ortağım" notunu düştü.

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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıkan, bazen de reklam birlikteliği iddiaları ortaya atılan çiftten yeni bir paylaşım geldi.

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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara'ının ailesiyle tanışan , sosyal medya hesabından Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına "Özlüyorum seni suç ortağım" notunu düştü.

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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

, son olarak Hara'nın New York'ta yapacağı etkinliğin tanıtımını, sevgi cümleleriyle sosyal medyadan yapmıştı.

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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!
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'dan olay yaratacak paylaşım!
Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!
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