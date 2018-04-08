Adriana Lima'dan olay yaratacak paylaşım!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yazar sevgilisi Metin Hara Hara ile çektiği bir selfiesini paylaşarak, çok ilginç bir not düştü. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile olan aşkına dair sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Paylaşımında fotoğrafının altına Özlüyorum seni suç ortağım notunu düştü. Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıkan, bazen de reklam birlikteliği iddiaları ortaya atılan çiftten yeni bir paylaşım geldi. Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara'ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına Özlüyorum seni suç ortağım notunu düştü. Adriana Lima, son olarak Hara'nın New York'ta yapacağı etkinliğin tanıtımını, sevgi cümleleriyle sosyal medyadan yapmıştı.