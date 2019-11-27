Afilli Aşk'ın yakışıklı oyuncusu geçirdiği değişimle yok artık dedirtti! İşte Afilli Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un eski hali...

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de genç kızların gönlüne taht kurmayı başaran Çağlar Ertuğrul 32 yaşında. Dağ filmindeki muhteşem oyunculuğu ile yıldızı iyice parlayan Çağlar Ertuğrul'u Fazilet Hanım ve Kızları'ndan sonra şimdilerde Afilli Aşk dizisinde Kerem karakteri ile izliyoruz. Afilli Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Çağlar Ertuğrul'u internette aratan hayranlarının karşısına eski halleri de çıkıyor. Şimdi halinden oldukça farklı görünen Çağlar Ertuğrul'un özellikle henüz alınmamış kaşları en çok konuşulanlardan. İşte değişimi ile hayranlarını şaşırtan Afilli Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'ıun eski hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...